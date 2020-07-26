26 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Taraftarlar tam destek verdi

Taraftarlar tam destek verdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

Beşiktaşlı taraftarlar, ile maçı öncesinde takıma destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, ile maçı öncesinde takıma destek oldu. Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelin önüne gelen siyah- beyazlılar, sevgi tezahüratlarıyla oyunculara moral verdiler. Teknik direktör da bu jeste alkışlarla teşekkür etti.
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