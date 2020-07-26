26 Temmuz 2020, Pazar
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Diaby affettirdi
Gençlerbirliği maçının ilk yarısında kaçırdığı goller sonrası Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çeken Diaby, ikinci yarıda attığı golle kendisini affettirdi.
Kartal'ın kiralık futbolcusu Diaby, özellikle ilk yarıda kaçırdığı pozisyonlarda taraftarların tepkisini çekti. İki net pozisyondan yararlanamayan Malili, için sosyal medyada tepki mesajları paylaşıldı. Ancak Diaby ikinci devrede Vites yükseltip bir gol attı, bir de penaltı yaptırdı ve 2 gole katkı sağladı. Beşiktaş'ın kader oyuncusu oldu.
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