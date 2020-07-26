26 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yönetimi transfer hamlelerine başlıyor

Yönetim transfer hamlelerine başlıyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2020

'in 34. ve son haftasında 'ni 3-0 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamlayan 'ta çalışmaları başladı. forması giyen Fabrice N'Sakala ile anlaşan ve 'yi de kadroya dahil etmek isteyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten Atiba ile de 1 yıllık yeni mukavele yapacak.

deplasmanında 3-0'lık galibiyete ulaşan , 'un deplasmanında mağlup olmasıyla ligi 3. Sırada bitirdi. Hedefe ulaşan Beşiktaş'ta şimdi yönetim fazla mesaiye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bütçe doğrultusunda yıldız transferler yapmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta moraller tavan yaptı. Ligin son haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Sivasspor'un Göztepe deplasmanında yenilmesiyle birlikte ligi 3. sırada tamamladı. 'un Avrupa'dan men edilme kararının CAS tarafından onanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak olan Beşiktaş, transferlerini de bu doğrultuda yapacak. Bu hafta harekata başlayacak olan yönetim, 'ın raporu doğrultusunda transferleri bitirmek için görüşmelere hız verecek.

Erman Toroğlu: Sergen Yalçın bombayı üstüne attı

N'Sakala tamam, Cisse sırada

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimlerden N'Sakala transferini bitiren Beşiktaş Yönetimi, forması giyen isimlerden Cisse ile de önümüzdeki hafta masaya oturacak. Alanyaspor'un Trabzonspor ile oynayacağı kupa finalinin ardından görüşmelere hız verecek olan yönetim, 'ın boşluğunu Cisse ile doldurmayı planlıyor. Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları da, özellikle Avrupa'dan uygun maliyetli ses getirecek transferleri araştırıyor.

Atiba'dan sevgilerle

Atiba'yla 1 yıl daha

Gençlerbirliği deplasmanında sahaya kaptan olarak çıkan ve takımının ilk golünü atan Atiba'nın da sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor. Atiba da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmekten yana. İlerleyen günlerde taraflar bir araya gelerek sözleşme şartlarıyla ilgili görüşecek. Takımda maliyeti yüksek olan isimlerden Vida'ya teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan yönetim, savunmayı da baştan aşağıya yenilemenin peşinde. Roco'yu da satış listesine koyacak olan siyah-beyazlılarda bu bölge için ilk aday Alanyaspor'lu Wellinton. Yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos'ta Ümraniye 'nde toplanacak olan Beşiktaş'ta yönetim, bu tarihe kadar transferleri netleştirmek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu'dan Sergen'e flaş sözler! Bombayı üstüne attı Toroğlu'dan Sergen'e flaş sözler! "Bombayı üstüne attı"
Atiba'dan sevgilerle Atiba'dan sevgilerle
Diaby affettirdi Diaby affettirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör