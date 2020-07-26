Erman Toroğlu: Sergen Yalçın bombayı üstüne attı

Takım Oyunu programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Sergen cin gibi topu, bombayı üstüne attı. Benim tahminim seneye işler ters olursa yönetim Beşiktaş'tan mümkün olduğu kadar çabuk gider miyim diye bakıyor." ifadelerini kullandı.

ABONE OL