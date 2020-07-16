16 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin'in kalma ihtimali artıyor

Caner'in kalma ihtimali artıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Uzun süredir ve ile görüştüğü ifade edilen Caner'in, iki kulübe de imza atmadığı belirtildi. Kısa süre önce, "Menajerini devreden çıkar. Gel konuşalım, biz seninle anlaşırız" diyen Başkanı Çebi'ye, milli oyuncunun olumlu dönüş yaptığı bildirildi.

Uzun süredir F.Bahçe ve G.Saray ile görüştüğü ifade edilen Caner'in, iki kulübe de imza atmadığı belirtildi. Kısa süre önce, "Menajerini devreden çıkar. Gel konuşalım, biz seninle anlaşırız" diyen Başkanı Çebi'ye, milli oyuncunun olumlu dönüş yaptığı bildirildi. Caner'in 1-1.5 milyon TL'lik bir fark olursa Beşiktaş'ta kalma kararı aldığı iddia edildi.

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