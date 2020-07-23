Boateng'den veda paylaşımı!

SADECE BÜYÜK BEŞİKTAŞ AİLESİNE ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM BENİ İLK DAKİKADAN İTİBAREN KENDİ EVİMDE HİSSETTİRDİKLERİ İÇİN SİZİ GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEYECEĞİM HER AN VE HERZAMAN KALBİMDE OLACAKSINIZ. @Besiktas pic.twitter.com/pXioxmlqBz