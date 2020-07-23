23 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Boateng'den veda paylaşımı!

Boateng'den veda paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

'ın devre arası takıma dahil ettiği Kevin Prince Boateng sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı takıma veda etti. Boateng Beşiktaş formasıyla 3 gol 1 asist üretti.

ile sözleşmesi sona erdiği için bugün takım arkadaşları ve teknik heyete veda eden Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.

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