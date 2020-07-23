23 Temmuz 2020, Perşembe
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Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.
Boateng'den veda paylaşımı!
Beşiktaş'ın devre arası takıma dahil ettiği Kevin Prince Boateng sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı takıma veda etti. Boateng Beşiktaş formasıyla 3 gol 1 asist üretti.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için bugün takım arkadaşları ve teknik heyete veda eden Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.
SADECE BÜYÜK BEŞİKTAŞ AİLESİNE ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM BENİ İLK DAKİKADAN İTİBAREN KENDİ EVİMDE HİSSETTİRDİKLERİ İÇİN SİZİ GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEYECEĞİM HER AN VE HERZAMAN KALBİMDE OLACAKSINIZ. @Besiktas pic.twitter.com/pXioxmlqBz— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) July 23, 2020
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