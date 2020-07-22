22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kritsyuk'ta omuz sıkıntısı

Kritsyuk'ta omuz sıkıntısı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Rus basınının 'a geleceğini yazdığı kaleci 'un sakatlık sıkıntısı ortaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisinin omuz ekleminde AC olarak da adlandırılan akromiyoklaviküler çürüme olduğu öğrenildi.

Rus basınının 'a geleceğini yazdığı kaleci 'un sakatlık sıkıntısı ortaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisinin omuz ekleminde AC olarak da adlandırılan akromiyoklaviküler çürüme olduğu öğrenildi. Bu durum Beşiktaş yönetimine de bildirildi. 1.92 boyundaki Kritsyuk, kulübü 'dan ayrılmıştı.
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