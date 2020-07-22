22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ilk imzalar atılıyor! Atiba...

Ve ilk imzalar atılıyor! Detaylar belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Süper Lig'de bitişe yaklaşılırken, Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda ilk etapta iç transfere yönelen ve oyuncularıyla görüşen siyah-beyazlılar, Atiba ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte ilk imzanın gelecek hafta Atiba'ya attırılacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Kanadalı futbolcu ile yapılan son görüşmede pürüzlerin giderildiği ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık sözleşme yapacağı öğrenilirken kendisine 500 bin Euro ödeneceği öne sürüldü.

Beşiktaş'a 2013 yılında ekibi PSV Eindhoven'dan gelen Atiba, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 252 maça çıktı. Kanadalı yıldız, 18 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.

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