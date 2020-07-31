Burak Yılmaz Lille ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Beşiktaş'tan ayrılarak Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.
1.5 sezon boyunca formasını giydiği Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran ve Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu.
Milli futbolcu, Türkiye'den ayrılırken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
35 yaşındaki forvet, ayrılığıyla ilgili "İki sene para almadan devam ettim. Hiç lafını yapmadım, yapmam. Yönetim de bunu biliyor ve bana teşekkür ettiler. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübü zorluyordu. İnsanların bilmediği ince ayrıntılar var. Biz bunların hepsini konuştuk. Kırgınlık ve küskünlük olmaz." ifadelerini kullanmıştı.
İşte o paylaşım:
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