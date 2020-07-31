31 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz Lille ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti

Burak Yılmaz imza için Fransa'ya gitti! İşte o paylaşım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

'tan ayrılarak Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan tecrübeli futbolcu , yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamak için 'ya gitti.

1.5 sezon boyunca formasını giydiği ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran ve Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşma sağlayan , yeni takımıyla sözleşme imzalamak için 'ya uçtu.

Milli futbolcu, 'den ayrılırken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

35 yaşındaki forvet, ayrılığıyla ilgili "İki sene para almadan devam ettim. Hiç lafını yapmadım, yapmam. Yönetim de bunu biliyor ve bana teşekkür ettiler. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübü zorluyordu. İnsanların bilmediği ince ayrıntılar var. Biz bunların hepsini konuştuk. Kırgınlık ve küskünlük olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım:


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