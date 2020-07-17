17 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Angel Gomes’e 5 milyon euro!

Angel Gomes’e 5 milyon euro!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Genç isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılarda Angel Gomes ismi ön plana çıktı.

Genç isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılarda Angel Gomes ismi ön plana çıktı. 'ın takımda kalmasını istemediği Boateng'e önerilen 1.2 milyon euro'nun Gomes'e teklif edilmesi kararlaştırıldı. Portekizli golcü için hazırlanan teklifte "Seni Boateng'in yerine düşünüyoruz. Ona ödediğimiz teklifi sana sunuyoruz. 4 yılda 5 milyon euro kazanma şans var" denildi.
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