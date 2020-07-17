17 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Mensah zorluyor

Mensah zorluyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk favorilerden biri olan Bernard Mensah için her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk favorilerden biri olan Bernard Mensah için her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Kayserispor'un önce kiralama sonra da bonservisini almak için Atletico Madrid'e 4 milyon euro ödediği Mensah'tan kolay kolay vazgeçmeyecek olması Beşiktaş'ı zor durumda bırakıyor. Bu arada Mensah'ın ortada konuşulduğu gibi 500 bin euro'yu kabul etme ihtimali de yok. Çünkü Ganalı oyuncu, İstanbul takımlarında oynayan oyuncuların yıllık kazançlarını çok iyi biliyor. İspanyol menajerinin söylediği çok ilginç bir söz var: "Aynı şehrin takımı Atletico'dan Real'e gitmenin bile bedeli varken, Kayseri'den İstanbul'a gelmenin de bir bedeli var." Mensah'ın, Beşiktaş'ta oynamak için Kayserispor'dan şu anda kazandığının en az iki katını isteyeceği ise gelen bilgiler arasında.
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