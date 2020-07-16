16 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi!

Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.07.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , genç isimleri yakın takibe aldı. Bu isimlerden biri de ... 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilk gelişme bundan yaklaşık 2 ay önce yaşandı. 'nin eski oyuncusu Nani, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i teklif etti.

Daha önce 'ye önerilen genç yıldızla ilgili son karar, Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak. Yılda 2.2 milyon euro kazanan Sırp oyuncunun indirime yanaşmaması ve ayrılığa sıcak bakması üzerine 10 numara arayışları yeniden hız kazandı. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 'la olan sözleşmesini erken sonlandıran Gomes'e teklif gönderdi. İngiliz basını genç futbolcu için 3 ideal rota olarak Leverkusen, Dortmund ve 'yi yazdı. Ancak Chelsea, Gomes'i 19 yaşına olduğu için rezerv takımına istedi. B. Dortmund ve B. Leverkusen'den ise 1 haftadır iddialar devam etmesine rağmen ses çıkmadı. Portekizli oyuncu için İskoçya'dan, 'dan ve 'dan bazı sesler var ancak resmi teklif yok. ise bu sessizlikten yararlanarak Luis Nani'yi de devreye sokup Angel Gomes'le temas kurdu. Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek Gomes'in Beşiktaş'a hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği şartlarda gelme ihtimalinin olduğu ise kulüp içinde konuşulmaya başlandı.

Caner Erkin'in kalma ihtimali artıyor

46 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU

10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebilen genç oyuncu Gomes, ManU altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Caner'in kalma ihtimali artıyor Caner'in kalma ihtimali artıyor
Beşiktaş'ta yıldız isim sözleşmesini feshetti! Beşiktaş'ta yıldız isim sözleşmesini feshetti!
Beşiktaşlı yıldız açıkladı! Corona testim... Beşiktaşlı yıldız açıkladı! "Corona testim..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör