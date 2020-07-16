Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi!
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç isimleri yakın takibe aldı. Bu isimlerden biri de Angel Gomes... 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilk gelişme bundan yaklaşık 2 ay önce yaşandı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nani, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i teklif etti.
Daha önce Fenerbahçe'ye önerilen genç yıldızla ilgili son karar, Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak. Yılda 2.2 milyon euro kazanan Sırp oyuncunun indirime yanaşmaması ve ayrılığa sıcak bakması üzerine 10 numara arayışları yeniden hız kazandı. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Manchester United'la olan sözleşmesini erken sonlandıran Gomes'e teklif gönderdi. İngiliz basını genç futbolcu Angel Gomes için 3 ideal rota olarak Leverkusen, Dortmund ve Chelsea'yi yazdı. Ancak Chelsea, Gomes'i 19 yaşına olduğu için rezerv takımına istedi. B. Dortmund ve B. Leverkusen'den ise 1 haftadır iddialar devam etmesine rağmen ses çıkmadı. Portekizli oyuncu için İskoçya'dan, Belçika'dan ve Hollanda'dan bazı sesler var ancak resmi teklif yok. Beşiktaş ise bu sessizlikten yararlanarak Luis Nani'yi de devreye sokup Angel Gomes'le temas kurdu. Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek Gomes'in Beşiktaş'a hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği şartlarda gelme ihtimalinin olduğu ise kulüp içinde konuşulmaya başlandı.
46 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU
10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebilen genç oyuncu Gomes, ManU altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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