Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor bir örnektir
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Azerbaycan'ın CBC Sport televizyonuna bağlanıp açıklama yaptı. Türk kulüplerinin içinde bulundukları finansal sıkıntıları aşmaları için Trabzonspor örneğini veren Çebi, "Trabzonspor yıllar evvel bu duruma düştü. Ama altyapı yani kendi genç takımlarından oluşan futbolcularla artık düzlüğe çıktı." dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Azerbaycan'ın CBC Sport televizyonuna bağlanıp açıklama yaptı. Türk kulüplerinin içinde bulundukları finansal sıkıntıları aşmaları için Trabzonspor örneğini veren Çebi, "Trabzonspor yıllar evvel bu duruma düştü. Ama altyapı yani kendi genç takımlarından oluşan futbolcularla artık düzlüğe çıktı. Harcanan yanlış paralar, gelinen kötü nokta ve sonuç olarak desteğe ihtiyaç duyan bir Beşiktaş var. Biz de bu süre içerisinde Beşiktaş'ı yeniden yapılandırıyoruz" dedi. Çebi ayrıca "Borçları düşüreceğiz. Bunun için de tek bir yol var; tasarruf etmemiz gerekiyor. Beşiktaş her gelecek sezon da şampiyonluk için oynayacak. Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynadı. 117 senedir ne zaman sahaya çıksa, ben bu sene iyi transfer yapmadım, elimde iyi futbolcu yok, şampiyonluğa oynamıyorum demedi, demez" ifadesini kullandı.
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