Gol atan kazanır

Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak derbide de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmek için şifresi yine ilk golü atmak olacak. Siyah-beyazlılar sezon başından bu yana ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi.

Ligde 32 maçta 17 galibiyet alan Beşiktaş, bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta da 1-0 geriden gelerek 3 puana uzanmayı bildi. Siyah-beyazlılar ayrıca, öne geçtiği maçlarda skoru korumayı da başardı. Öne geçip galip geldiği 14 maçta 11 gol yiyen Beşiktaş, puan kaybettiği 15 maçta kalesinde 25 gol gördü (1-0 geriden gelip kazandığı maçlarda 4 gol yedi). Ligde 10 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın, 32 maçlık periyotta geriden gelerek kazandığı maç sayısı 3 iken, mağlupken beraberliğe taşıdığı maç sayısı da yine 3 oldu.

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