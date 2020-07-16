16 Temmuz 2020, Perşembe
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Gol atan kazanır
Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak derbide de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmek için şifresi yine ilk golü atmak olacak. Siyah-beyazlılar sezon başından bu yana ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi.
Ligde 32 maçta 17 galibiyet alan Beşiktaş, bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta da 1-0 geriden gelerek 3 puana uzanmayı bildi. Siyah-beyazlılar ayrıca, öne geçtiği maçlarda skoru korumayı da başardı. Öne geçip galip geldiği 14 maçta 11 gol yiyen Beşiktaş, puan kaybettiği 15 maçta kalesinde 25 gol gördü (1-0 geriden gelip kazandığı maçlarda 4 gol yedi). Ligde 10 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın, 32 maçlık periyotta geriden gelerek kazandığı maç sayısı 3 iken, mağlupken beraberliğe taşıdığı maç sayısı da yine 3 oldu.
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