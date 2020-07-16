16 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Gol atan kazanır

Gol atan kazanır
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.07.2020

'ta pazar günü oynanacak derbide de ezeli rakibi 'yi yenmek için şifresi yine ilk golü atmak olacak. Siyah-beyazlılar sezon başından bu yana ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi.

Ligde 32 maçta 17 galibiyet alan , bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta da 1-0 geriden gelerek 3 puana uzanmayı bildi. Siyah-beyazlılar ayrıca, öne geçtiği maçlarda skoru korumayı da başardı. Öne geçip galip geldiği 14 maçta 11 gol yiyen Beşiktaş, puan kaybettiği 15 maçta kalesinde 25 gol gördü (1-0 geriden gelip kazandığı maçlarda 4 gol yedi). Ligde 10 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın, 32 maçlık periyotta geriden gelerek kazandığı maç sayısı 3 iken, mağlupken beraberliğe taşıdığı maç sayısı da yine 3 oldu.

Sergen Yalçın o transferden vazgeçti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Nani'den Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi!
Caner'in kalma ihtimali artıyor Caner'in kalma ihtimali artıyor
Beşiktaş'ta yıldız isim sözleşmesini feshetti! Beşiktaş'ta yıldız isim sözleşmesini feshetti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör