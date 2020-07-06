Beşiktaş Kayserispor'un konuğu oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Son 2 maçını farklı kazanıp Avrupa bileti için ümitlenen Beşiktaş, Kayseri engelini de aşıp hem seriyi sürdürmek hem de hedefine bir adım daha yaklaşmak amacında. Küme düşme hattında bulunan Kayserispor ise zorlu karşılaşmadan puan veya puanlar almanın peşinde. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri.

Süper Lig'deki son 2 maçını kazanıp Avrupa kapılarını zorlayan Beşiktaş, 30. hafta mücadelesinde bugün Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takım, düşme potasında yer alan rakibi karşısından mutlak 3 puanla ayrılıp hem seriyi sürdürmek hem de Avrupa kupaları için vize almak amacında. Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.



KAZANAN KADRO SAHADA

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kayserispor karşısına geçen hafta kazanan onbirle çıkması bekleniyor. Kaleyi yine Ersin Destanoğlu'na teslim edecek olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, defans dörtlüsünde Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rıdvan Yalçın'a görev verecek. Orta sahayı Elneny ve Atiba ile emniyete alacak olan tecrübeli teknik adamın hücum hattındaki gücü Lens, Diaby ve N'Koudou olacak. Sergen Yalçın'ın gol silahı ise Burak Yılmaz.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERiSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Hasan, Djedje, Campanharo, Aksel, Henrique, Mesanovic.



BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak



11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

BURAK VE DIABY FORMDA

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında son iki haftanın formda oyuncuları Burak ve Diaby'e güveniyor. Milli golcü Burak 5-1 kazanılan Denizlispor ve 3-0 kazanılan Konyaspor maçında 1'er gol ve 2'şer asist olmak üzere 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi ve atılan 8 golün 6'sına doğrudan katkı yaptı. Önceki haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Diaby ise Denizlispor maçından sonra Konyaspor maçında da gol atarak 24 maçta attığı gol sayısına iki maçta ulaştı.

EN FARKLISI 4-0

Beşiktaş, 2015- 2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda kendi sahasındaki müsabakayı 3-0 kazandı.



KAYSERİ 1 FARKLA

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere bitti.

6 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Kayseri maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında. Atiba, Lens, N'Koudou, Vida, Elneny ve Caner 3 sarı kartla ceza sınırında. Bu futbolcular mücadelede sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maç olan Kasımpaşa sınavında forma giyemeyecek.



KARDEŞLER İLE 6'DA 6

Hakem Arda Kardeşler Beşitaş'a uğurlu geliyor. Siyah-beyazlı takım daha önce hakem Arda Kardeşler'in yönettiği 6 maça çıktı. Kartal bunların hepsini kazandı. Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş'a 15 sarı kart gösteren Kardeşler rakiplere 16 sarı çıkardı.

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