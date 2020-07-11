11 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

Süper Lig'in 32. haftasında BTCTurk ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

ilk üçe girme adına karşılaşacağı maçı hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde gerçekleşti. Yapılan antrenman, dinlenme ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynandı.



Beşiktaş Süper Lig'deki BTCTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, yarın (12 Temmuz) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00 da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.
Mehmet Eray Özbek Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Genç yıldız Beşiktaş'ın teklifini açıkladı Genç yıldız Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
Bernard Mensah'tan flaş paylaşım! Beşiktaş... Bernard Mensah'tan flaş paylaşım! Beşiktaş...
Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe... Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör