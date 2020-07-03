Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi!

Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın, sürekli olarak yeni sezon kadrosu için görüşmeler yapıyor. Sergen Yalçın'ın bu görüşmelerde ekibiyle birlikte raporlarını hazırlayarak Başkan Çebi'ye sunduğu öğrenildi.

Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin oldu. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Atiba ve Gökhan Gönül'ün takımda mutlaka tutulmasını istiyor. Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı da listesine yazdı.

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