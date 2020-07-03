03 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi!

Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör , sürekli olarak yeni sezon kadrosu için görüşmeler yapıyor. Sergen Yalçın'ın bu görüşmelerde ekibiyle birlikte raporlarını hazırlayarak Başkan Çebi'ye sunduğu öğrenildi.

Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin oldu. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Atiba ve 'ün takımda mutlaka tutulmasını istiyor. Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı da listesine yazdı.

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