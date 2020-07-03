Dorukhan işini yokuşa sürüyor

Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatmak için yönetici Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede ortamı geren menajer Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz konusunda da adım atmaya yanaşmıyor.

Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatmak için yönetici Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede ortamı geren menajer Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz konusunda da adım atmaya yanaşmıyor. Yönetici Kocadağ da Bulut'la görüşmesini Başkan Çebi'ye "Bu şartlarda Dorukhan'ın sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacağını sanmıyorum" şeklinde aktarırken; Çebi'nin ise "Bizim şartlarımız belli. İsteyen kalır, isteyen gider" dediği bildirildi.

DİĞER