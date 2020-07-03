03 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gökhan Gül operasyonu

Beşiktaş'tan Gökhan Gül operasyonu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararıyla F.Bahçe ile G.Saray'ın transfer savaşının içine girme kararı alan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

İki ezeli rakibinin Bundesliga'dan düşen Düsseldorf'un gurbetçileri Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için kapıştığı ortamda aynı takımda gözden kaçan Gökhan Gül'e kanca attı. Gökhan, hem stoper hem de ön libero mevkiinde oynayabiliyor.

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