03 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Boateng dönemi artık kapandı

Boateng dönemi artık kapandı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2020

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng devri kısa sürecek görünüyor. Beşiktaş'ta kiralık anlaşması biter bitmez Floransa'ya dönecek olan Ganalı oyuncuya İtalyan Ligi ekiplerinden talip oldu.

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng devri kısa sürecek görünüyor. Beşiktaş'ta kiralık anlaşması biter bitmez Floransa'ya dönecek olan Ganalı oyuncuya İtalyan Ligi ekiplerinden talip oldu. Milan'ın eski CEO'su , genel direktörlüğünü yaptığı Monza'ya Boateng'i götürmek istediğini açıkladı. Corriere della Sera'a konuşan Galliani, "Boateng ile flört ettim ama parametrelerimizle uyumlu olmayan bir maaş istiyor" ifadesini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor
Flaş hamle! Eski F.Bahçeli Beşiktaş'a önerildi Flaş hamle! Eski F.Bahçeli Beşiktaş'a önerildi
Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi! Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör