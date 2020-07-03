Boateng dönemi artık kapandı

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng devri kısa sürecek görünüyor. Beşiktaş'ta kiralık anlaşması biter bitmez Floransa'ya dönecek olan Ganalı oyuncuya İtalyan Ligi ekiplerinden Monza talip oldu.

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng devri kısa sürecek görünüyor. Beşiktaş'ta kiralık anlaşması biter bitmez Floransa'ya dönecek olan Ganalı oyuncuya İtalyan Ligi ekiplerinden Monza talip oldu. Milan'ın eski CEO'su Adriano Galliani, genel direktörlüğünü yaptığı Monza'ya Boateng'i götürmek istediğini açıkladı. Corriere della Sera'a konuşan Galliani, "Boateng ile flört ettim ama parametrelerimizle uyumlu olmayan bir maaş istiyor" ifadesini kullandı.

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