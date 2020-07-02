02 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Gökhan'da hava bulutlandı

Gökhan’da hava bulutlandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

ile prensip anlaşmasına varan 'ün sözleşme uzatması menajer 'a takıldı. Bulut, sözleşme yenilemeden önce Gönül'ün önceki dönemlerden olan alacaklarının tahsil edilmesini ve daha önceki dönemden kulübü icraya verdiği 250 bin euro'luk alacağını da istiyor.

Yönetici Emre Kocadağ ise icra takibini geri çekmeden görüşmelere devam edilmeyeceğini söyledi. Menajer Bulut, icra takibini geri çekmezse 'le görüşmeler sürmeyecek; tecrübeli oyuncuya da "Kalmak istiyorsan menajerini aradan çıkar. Seninle direkt anlaşalım" teklifi devreye sokulacak.

(Fotomaç)

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