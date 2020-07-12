Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kafilesi açıklandı! Burak Yılmaz...

Siyah beyazlı takım Malatya deplasmanına cezalı olan Atiba, sakat olan Burak Yılmaz ve Boateng'in yanı sıra tedavisi yeni biten Adem Ljajic ve Umut Nayır olmak üzere 5 futbolcusundan yoksun gidiyor.



Beşiktaş'ın Malatya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:



Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby

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