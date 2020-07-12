12 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kafilesi açıklandı! Burak Yılmaz...

Beşiktaş'ın Malatya maçı kafilesi açıklandı! Burak Yılmaz...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Siyah beyazlı takım Malatya deplasmanına cezalı olan Atiba, sakat olan ve Boateng'in yanı sıra tedavisi yeni biten Adem Ljajic ve Umut Nayır olmak üzere 5 futbolcusundan yoksun gidiyor.

Beşiktaş'ın Malatya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, , Domagoj Vida, , Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, , , Abdoulay Diaby

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