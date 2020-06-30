TFF’den Beşiktaş'a ret

Beşiktaş Kulübü’nün, 1986-87 sezonu şampiyonluğunu talep ettiği başvuru, zaman aşımı olduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor’da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’dan teşvik primi aldık" açıklamasının ardından Beşiktaş’ın, şampiyonluğun Galatasaray’dan alınarak kendilerine verilmesi için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.

Beşiktaş Kulübü'nün Mesut Bakkal'ın teşvik itirafının ardından 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun Galatasaray'dan alınıp kendilerine verilmesine yönelik yaptığı başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.

Beşiktaş Kulübü'nün, 1986-87 sezonu şampiyonluğunu talep ettiği başvuru, zaman aşımı olduğu gerekçesiyle geri çevrildi.



Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasının ardından Beşiktaş'ın, şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak kendilerine verilmesi için TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi. TFF, Beşiktaş'ın söz konusu talebini zaman aşımı nedeniyle reddetti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF Tahkim Kurulu 30 Haziran 2020 günlü (25) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. UEFA'ya yapılacak bildirimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

DİĞER