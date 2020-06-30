30 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2020

, 'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada üç takımlı turnuva maçlarının ardından şut idmanıyla sona erdi.

, 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Vida İtalya yolcusu haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ve G.Saray'a puan silme cezası Beşiktaş ve G.Saray'a puan silme cezası
Vida İtalya yolcusu Vida İtalya yolcusu
Canlı yayında açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler... Canlı yayında açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör