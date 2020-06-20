20 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Boateng'de tendon iltihabı

Boateng'de tendon iltihabı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Boateng, maçı kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta oynanan maçında oyundan alınmasına tepki gösteren ve daha sonrasında bunun için özür mesajı yayınlayan Boateng'in Denizlispor maçı kafilesinde olmaması sürpriz olarak değerlendirilirken, yıldız ismin tendon sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı açıklandı.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Boateng, maçı kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta oynanan maçında oyundan alınmasına tepki gösteren ve daha sonrasında bunun için özür mesajı yayınlayan Boateng'in Denizlispor maçı kafilesinde olmaması sürpriz olarak değerlendirilirken; kulübün resmi internet sitesi Ganalı oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Boateng'in sakatlığı sebebiyle kadroda olmadığı belirtilirken, "Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis (Tendon iltihabı) tanısı konmuştur. Ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

VIDA&DORUKHAN KADROYA ALINMADI
Beşiktaş'ta Boateng'in dışında Domagoj Vida ile Dorukhan Toköz de Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı. Antalya maçının ardından sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilen Hırvat stoper ile uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Dorukhan, teknik heyet tarafından maç kadrosundan çıkartılan diğer isimler oldu. 'da fazla forma şansı bulamayan Douglas da kadroda yer almadı.

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