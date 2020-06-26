Burak Yılmaz hızlı döndü

Antalyaspor maçında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen Burak Yılmaz, bu maçta da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en önemli gol ayağı olacak.

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maçında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen Burak Yılmaz, bu maçta da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en önemli gol ayağı olacak. Skorer forvet Burak Yılmaz bu sezon 21 lig maçında 12 gol ve 5 asistle; toplam 17 gole direkt katkı sağladı.