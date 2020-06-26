26 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz hızlı döndü

Burak Yılmaz hızlı döndü
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2020

maçında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen Burak Yılmaz, bu maçta da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en önemli gol ayağı olacak.

maçında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen Burak Yılmaz, bu maçta da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en önemli gol ayağı olacak. Skorer forvet Burak Yılmaz bu sezon 21 lig maçında 12 gol ve 5 asistle; toplam 17 gole direkt katkı sağladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ninua tam isabet Ninua tam isabet
Bravo'dan Süper Lig devine yeşil ışık! Bravo'dan Süper Lig devine yeşil ışık!
Tek hedef galibiyet! İşte Yalçın'ın Konya maçı 11'i Tek hedef galibiyet! İşte Yalçın'ın Konya maçı 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör