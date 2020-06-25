Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan Adem Ljajic kadroda yer almazken, Jeremain Lens ise kamp kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 29. haftasında cuma akşamı Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan Adem Ljajic kadroda yer almazken, Jeremain Lens ise kamp kadrosuna alındı.

DİĞER