25 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan  kadroda yer almazken,  ise kamp kadrosuna alındı.

'in 29. haftasında cuma akşamı Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan kadroda yer almazken, ise kamp kadrosuna alındı.

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