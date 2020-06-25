25 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş Konyaspor maçına hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

’in 29’uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding ’u konuk edecek , bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta İttifak Holding 'u konuk edecek.

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