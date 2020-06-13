13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

3 puandan fazlası

3 puandan fazlası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

“Tüm Beşiktaşlıların kenetlendiği bir dönemdeyiz. Alacağımız bir galibiyet sadece 3 puan değil, kampanyaya katılım için de önemli”

Uzun bir aradan sonra bugün sahaya çıkacak olan 'ta teknik direktör takıma son konuşmasını yaptı. Akşam yemeği sonrası oyuncularını toplayan 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Tüm Beşiktaşlıların kenetlendiği bir dönemdeyiz. Yardım kampanyası başlatıldı. Bize düşen sahada gerekeni yapmak ama bu durum maçı daha önemli bir hale getirdi. Alacağımız bir galibiyet sadece 3 puan değil, kampanyaya katılım için de önemli. Taraftar bu kulübün hep yanındadır ama güzel bir galibiyetle takımına daha çok sahip çıkar" ifadesini kulladığı bildirildi. Yalçın'ın bu mini toplantı sonrası kaptanlar ve Burak'la özel bir görüşme yaptığı dile getirildi. Öte yandan başkan 'nin bugün maç öncesi tesislere giderek oyunculara başarılar dileyip mutlak 3 puan isteyeceği gelen haberler arasında.

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