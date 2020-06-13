3 puandan fazlası

“Tüm Beşiktaşlıların kenetlendiği bir dönemdeyiz. Alacağımız bir galibiyet sadece 3 puan değil, kampanyaya katılım için de önemli”

Uzun bir aradan sonra bugün sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma son konuşmasını yaptı. Akşam yemeği sonrası oyuncularını toplayan 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Tüm Beşiktaşlıların kenetlendiği bir dönemdeyiz. Yardım kampanyası başlatıldı. Bize düşen sahada gerekeni yapmak ama bu durum maçı daha önemli bir hale getirdi. Alacağımız bir galibiyet sadece 3 puan değil, kampanyaya katılım için de önemli. Taraftar bu kulübün hep yanındadır ama güzel bir galibiyetle takımına daha çok sahip çıkar" ifadesini kulladığı bildirildi. Yalçın'ın bu mini toplantı sonrası kaptanlar Atiba Hutchinson ve Burak'la özel bir görüşme yaptığı dile getirildi. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi'nin bugün maç öncesi tesislere giderek oyunculara başarılar dileyip mutlak 3 puan isteyeceği gelen haberler arasında.

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