Beşiktaş'ı uçuracağız
Pandemi nedeniyle askıya alınan yardım kampanyası dün başladı. Başkan Çebi, “Verilen her kuruşu yerinde kullanacağız. Yapılan bağışın miktarından çok katılımın yüksek olması önemli. Beşiktaş’ı uçuracağız” dedi
Ve Beşiktaş'ta mart ayından beri askıda kalan yardım kampanyası dün resmen hayata geçti. Adını marştan alan kampanya 'Bırakmam seni Beşiktaşım' olarak duyuruldu. Kampanyanın tanıtımını yapan başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarın isteği doğrultusunda böyle bir organizasyon başlattıklarını belirterek "Taraftar beni gördüğünde destek kampanyası istedi. Bu bizim hakkımız dediler. Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' diyen 20 milyon taraftarı var. Beşiktaş'ın 20 TL'yi bulamayan taraftarı da vardır. 1 lira da 1000 lira da aynıdır. Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.
BİZİM ÇOK ÖNEMLİ BİR DAVAMIZ VAR
"Bağışın miktarından çok, katılım sayısının yüksek olması bizim için önemli. Destek verenlerin Beşiktaş'ın şanlı tarihine yazılacağını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanan başkan şöyle devam etti: "Hedefimiz uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Beşiktaş'ı, bağışlar ve manevi destekle uçuracağımızı ve yeni bir sayfanın açılacağını beyan etmek istiyorum. Bizim bir davamız var ve bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu dava Beşiktaş'ın değerleri ile evrensel bir kulüp olması davasıdır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir..." Çebi ayrıca hedefledikleri rakamı 10 gün içerisinde yakalayabileceklerine inandığını sözlerine ekledi.
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