Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, 23 Haziran Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.













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