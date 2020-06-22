22 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

, 'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Ümraniye 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

, 23 Haziran Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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