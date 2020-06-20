21 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

N'Koudou Denizlispor'a attığı golü anlattı! "Elhamdüllilah"

N'Koudou o golü anlattı! Elhamdüllilah
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Takımı adına 3. golü kaydeden Fransız yıldız Georges-Kevin N'Koudou attığı golü anlatırken, bitiricilik konusunda çok çalıştığını söyledi.

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçta bir gol atan Kevin N'Koudou maçın ardından açıklamalar yaptı.

Attığı enfes golü de anlatan Kevin N'Koudou, Denizlispor karşısında çok iyi mücadele ettik, takım olarak oynarsak kazanacağımıza emindik. Kazanmak zorundayık, geçen hafta çok kötü şekilde kaybettik. Kolay olmayacağını biliyorduk ama başardık.

''ANTRENMANLARDA ÇOK ÇALIŞIYORUM''

Attığım gol için ise antrenmanlarda bitiricilik konusuna çok çalışıyorum ve attığım gol de bunun bir sonucu elhamdülillah" dedi.

Ligin kalan haftalarında da seri galibiyetler alabileceklerinin altını çizen Kevin N'Koudou, "Çok ciddi bir ara oldu, evde kalmak zorundaydık ve bir anda %100'e çıkmak kolay olmuyor. Ligin kalan bölümünde seri yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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