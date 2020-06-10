10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kara Kartal şut çalıştı

Kara Kartal şut çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Beşiktaş, sınavı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, sınavı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda as çalışması, top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlı takım bugün yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
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