17 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Dorukhan bilmecesi

Dorukhan bilmecesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'un durumu kafa karıştırmaya devam ediyor. Yeni sözleşme görüşmelerinde yönetimle arası açılan genç oyuncu tarafından Antalya maçının 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Dorukhan'ın tamamen iyileştiği halde tarafından kadroya alınmama sebebinin; yönetimin yeni sözleşme yapmadan kadroya almamasını istediği şeklinde yorumlandı.

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