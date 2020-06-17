Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kulübü'nde forma giyen Milli basketbolcu Bahar Çağlar, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bahar Çağlar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giymek öncelikle benim için büyük bir mutluluk ayrıca bu güzel takıma kaptanlık yapmak büyük bir gururdu. Bu duyguları yaşamama olanak sağlayan başta Beşiktaş yönetimine, her zaman arkamızda olan Beşiktaş taraftarına, bizlere her alanda yardımcı olan kenar yönetimi ve teknik ekibimize, tabii ki beraber oyun sahasında ve dışında yaşadığımız güzel anıların kaynağı takım arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapıdan yetişen oyuncularla yola devam etmeye karar vermesini saygıyla karşıladığını belirten Bahar Çağlar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ahmet Nur Çebi'nin gelecek sezon için altyapıdan yetişen gençler ile yola devam kararını içimiz buruk olsa da saygı ile karşılıyoruz. Bu güzel takım ile yollarımız bu sene ayrılıyor ama umarım ki Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı gelecek sezonlarda yeni yapılanması, kadın basketboluna kazandıracağı yeni genç yıldızlar ile beraber istediği başarılara ulaşacaktır. Bu kulüp bünyesinde beraber olduğum herkese tekrar çok teşekkürler. Gelecek sezon yeni güzel anılar biriktirmek için BOTAŞ Spor Kulübü ile basketbol hayatıma devam edeceğim. Transferimi gerçekleştiren Sayın Başkan Kerim Taşkıran ve yönetimine teşekkür ederim."

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