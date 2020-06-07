Gökhan’da fark azaldı

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık yeni sözleşme karşılığında 500 bin euro karşılığı TL teklifinde bulundu.

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Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesisezon sonundabitecekolan tecrübelisağ bek GökhanGönül'e 1+1yıllık yeni sözleşmekarşılığında500 bin eurokarşılığı TL teklifindebulundu.Daha önce yönetimleyaptığı görüşmedesenelik1 milyon euroisteyen GökhanGönül'ün teklifin800 bin eurokarşılığı TL'ye çekilmesidurumunda kabuletmeye sıcak baktığıbildirildi.