15 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Genç isimler yüz güldürdü

Genç isimler yüz güldürdü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

İlk kez kaleye geçen Ersin Destanoğlu ve sol bekte bu sezon 3'üncü kez oynayan Rıdvan Yılmaz, başta Teknik direktör olmak üzere yönetim ve taraftardan büyük övgü aldı.

İlk kez kaleye geçen Ersin Destanoğlu ve sol bekte bu sezon 3'üncü kez oynayan Rıdvan Yılmaz, başta Teknik direktör olmak üzere yönetim ve taraftardan büyük övgü aldı. Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefi Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi oyuncuların sayısını artırarak yıllardır özlemi çekilen 'öze dönüş' projesine ağırlık vermek olacak.

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