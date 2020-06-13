13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sadiq için İtalyanlar devrede

Sadiq için İtalyanlar devrede
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2020

İtalyan Corriere Dello Sport bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Umar Sadiq için Roma, Torino ve Bologna'dan sonra Milan'ın da devreye girdiğini yazdı…

İtalyan Corriere Dello Sport bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Umar Sadiq için Roma, Torino ve Bologna'dan sonra Milan'ın da devreye girdiğini yazdı… Gazete ayrıca Roma'nın Sadiq'e 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığını ancak Partizan'la anlaşamadığını iddia etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi açıkladı! Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi? Çebi açıkladı! Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?
Tanıtım filmi ağlattı Tanıtım filmi ağlattı
Bu hangi gezegen Bu hangi gezegen
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör