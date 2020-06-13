Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına destek verdi

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, stadın yanında 'Beleştepe' olarak adlandırılan alanda toplanarak takımlarına destek verdi. Taraftarların tezahüratları stat içinden de duyuldu.

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