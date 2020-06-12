İspanyol basını Boateng'in golüne hayran kaldı! "Hangi gezegenden geldin?"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyerek ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirildiğini ve bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. "Bırakmam Beşiktaş'ım Seni" sloganıyla yola çıkan başkan Çebi, "Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Hedefimiz bu kampanyayla Beşiktaş'ın geleceğini kurmak" ifadelerini kullandı.