12 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

İspanyol basını Boateng'in golüne hayran kaldı! "Hangi gezegenden geldin?"

Marca: Hangi gezegenden geldin?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

'ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı gol gündeme oturdu. 'nın önde gelen medya kuruluşlarından Marca "Hangi gezegenden geldin?" notuyla Boateng'in golünü hesabından paylaştı.

'ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. Dün siyah-beyazlı kulübün hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, bugün de Marca'da yer aldı. İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı.

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