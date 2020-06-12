12 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

6 isim sınırda

6 isim sınırda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Beşiktaş'ta maçı öncesinde 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , Atiba, , N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd 3 sarı kart ile ceza sınırında.

Beşiktaş'ta maçı öncesinde 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , Atiba, , N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd 3 sarı kart ile ceza sınırında. Bu futbolcular maçta oynamaları ve kart görmeleri durumunda 28'inci haftada deplasmanda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.
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