1 numara için avantaj Utku'da

Kartal'da bir diğer soru da kalede kimin oynayacağı. Antrenmanlarda hem bireysel hem de kaleci antrenörleri vasıtasıyla Utku ve Ersin'le özel ilgilenen Yalçın, kararını bugün yapılacak antrenmanda verecek.

Kartal'da bir diğer soru da kalede kimin oynayacağı. Antrenmanlarda hem bireysel hem de kaleci antrenörleri vasıtasıyla Utku ve Ersin'le özel ilgilenen Yalçın, kararını bugün yapılacak antrenmanda verecek. Ancak, Beşiktaş'ta oynadığı maç sayısı ile Ersin'den biraz daha tecrübeli olan Utku, kaleye en yakın aday durumunda.

DİĞER