12 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

1 numara için avantaj Utku'da

1 numara için avantaj Utku'da
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

'da bir diğer soru da kalede kimin oynayacağı. Antrenmanlarda hem bireysel hem de kaleci antrenörleri vasıtasıyla ve Ersin'le özel ilgilenen Yalçın, kararını bugün yapılacak antrenmanda verecek.

'da bir diğer soru da kalede kimin oynayacağı. Antrenmanlarda hem bireysel hem de kaleci antrenörleri vasıtasıyla ve Ersin'le özel ilgilenen Yalçın, kararını bugün yapılacak antrenmanda verecek. Ancak, Beşiktaş'ta oynadığı maç sayısı ile Ersin'den biraz daha tecrübeli olan Utku, kaleye en yakın aday durumunda.

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı hamlesi haberin devamı

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