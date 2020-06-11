11 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Antrenmanlarda Elneny rüzgarı

Antrenmanlarda Elneny rüzgarı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. 'den kiralanan 27 yaşındaki ön libero, kalan 8 maçta görevini en iyi şekilde yapıp ardından İngiltere Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor. Teknik direktör 'ın da en önemli kozlarından birisi olacak Mısırlı yıldız, bu sezon 28 maçta 2 asistle oynadı.
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