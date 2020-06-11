11 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Adaylar içinde Zoet önde

Adaylar içinde Zoet önde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Beşiktaş'ta , kaleci transferi için şartları değerlendiriyor. Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları'nın Hollandalı Zoet'i öne çıkarmasının ardından, Yalçın'ın 2. tercih olarak Rizesporlu Gökhan Akkan'ı çok istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta , kaleci transferi için şartları değerlendiriyor. Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları'nın Hollandalı Zoet'i öne çıkarmasının ardından, Yalçın'ın 2. tercih olarak Rizesporlu Gökhan Akkan'ı çok istediği öğrenildi. Bonservisi elindeki Polonyalı Gikiewicz ile Başakşehirli ve Erzurumsporlu Sehic de alternatifler arasında.
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