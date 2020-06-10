10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

‘Şartlar iyiyse fark etmez’

‘Şartlar iyiyse fark etmez’
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Şilili oyuncu Enzo Roco ülkesine dönmesi durumunda yetiştiği takım olan Universidad Catolica dışında iki ezeli rakibi ve Unv. Chile takımlarının da formasını giyebileceğini açıkladı.

Şilili oyuncu Enzo Roco ülkesine dönmesi durumunda yetiştiği takım olan Universidad Catolica dışında iki ezeli rakibi ve Unv. Chile takımlarının da formasını giyebileceğini açıkladı. Siyah-beyazlı stoper kendisini en iyi şartları sunan takımın formasını giymekten her zaman gurur duyacağını anlattı.
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