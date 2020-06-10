10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Marcelo gemileri yakıyor

Marcelo gemileri yakıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

stoper , Lyon ile yolları ayırmak üzere. ekibiyle son kez masaya oturacak olan sambacı, kulübün kendisini serbest bırakmasını isteyecek.

stoper , Lyon ile yolları ayırmak üzere. ekibiyle son kez masaya oturacak olan sambacı, kulübün kendisini serbest bırakmasını isteyecek. Lyon yönetiminden onay çıkarsa deneyimli savunmacı, bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Marcelo, eğer serbest bırakılmazsa siyah-beyazlılara bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanmayı talep edecek.
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