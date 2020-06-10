10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Quaresma haber yolladı

Quaresma haber yolladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma'nın yeniden Beşiktaş'ta oynamak için yönetime teklif yaptığı öne sürüldü.

Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma'nın yeniden Beşiktaş'ta oynamak için yönetime teklif yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre 36 yaşındaki futbolcu, çok sevdiği siyahbeyazlı formasına geri dönmek için menaceri aracılığıyla kulübe haber gönderdi. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ta 1 sezon görev yapıp ardından futbola veda etme planının olduğu bildirildi.
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