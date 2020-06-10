Transfer girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı yönetici “Kaleciye ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Belki Zoet olabilir. Ama başka isimlerle de görüşüyoruz” dedi

Beşiktaş Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, transfer gelişmeleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı yönetici, isimleri sıkça haberlere konu olan kaleci adayları için "Tabii bir kaleciye ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Diğer oyunculara bakacağız. Zoet de o listede olabilir. Çünkü birçok kaleci adayımız vardı. İnşallah bir tanesiyle ortak noktada buluşuruz. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var" diye konuştu.



KALMALARINI İSTERİZ

Torunoğulları, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in eski takımları Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan iddialar konusunda ise "Profesyonel ligde böyle söylentiler olur. Sonuçta Gökhan daha önce Fenerbahçe'de oynadı. Bu tür şeyler olur. Ama ben zannetmiyorum gideceklerini, bizde kalacaklardır. Ama daha önümüzde 8 maç var, bir yere gittikleri yok. Oturup konuşacağız, anlaşacağız inşallah. Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



TRANSFER DÖNEMİ UZAMALI

Profesyonel liglerde mutlaka gelen giden oyuncuların olacağını belirten Torunoğulları, "Kiralıklar geri dönecektir, yerlerine yenileri gelecektir. Bunlar olağan şeyler. Bizim ilk önce şu 8 maçı görmemiz gerekiyor. Tahminim bu sene transfer dönemi de uzayacak gibi, zaten uzaması da gerekiyor. Ama her şeyden önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor" dedi.



SÜPER LİG'İN HAVASI KAÇTI

Bu hafta sonu liglerin başlayacağını hatırlatan Torunoğulları, "Öncelikle liglerin başlaması hayırlı olsun. Uzun bir araydı tabii. Hakikaten çok kötü bir süreçti. Ligin biraz havası da kaçtı. İnşallah o hava tekrar yakalanır. Tabii taraftarsız maç oynamak çok sıkıntılı, rahatsız edici bir süre. Ona da alışacağız. Şu 8 maçı inşallah biz de, lig de kazasız belasız iyi geçirir. Umarım hak eden şampiyon olur. Güzel bir 8 maçla sonuçlanır. Ligimiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

AMAÇ BEDELSİZ KİRALAMA

Hollandalı 29 yaşındaki kaleci Zoet'in bonservisi PSV Eindhoven'da bulunuyor. Şu an FC Utrecht'te kiralık olarak forma giyen 1.89 boyundaki eldivenin piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Utrecht'te 10 karşılaşmada görev yapan Jeroen Zoet, kulüp kariyerinde 349 resmi maçta oynadı; bunların 127'sinde kalesini kapatırken, toplamda 383 gol yedi. Beşiktaş, Utrecht'e bedelsiz kiralanan oyuncuyu maaşını ödemek planıyla bedelsiz kiralamak istiyor.

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