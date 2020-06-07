07 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın kararını verdi! Oğuzhan Özyakup...

Sergen Yalçın kararını verdi! Oğuzhan Özyakup...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Gelece sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiralanan milli yıldız hakkında da kararını verdi.

Teknik Direktörü , yeni sezon için kadro yapılanması çalışmalarını hızlandırdı. Başarılı çalıştırıcı devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak giden konusunda da kararını verdi. Sergen Yalçın'ın hazırladığı geniş listede, Ozzy'in ismi yok. Beşiktaş'la 2 yıl daha sözleşmesi olan Oğuzhan, Siyah-Beyazlı kulüpten 2 milyon euro maaş alıyor. Hollanda ekibi Oğuzhan'ı yeniden kiralamak istiyor. Bu konuda da görüşmeler devam ediyor.

ELNENY'NİN İŞİ ZOR

'den kiralanan Elneny'nin alacaklarının ödenmesi konusunda ısrarcı olduğu ve geri adım atmaya yanaşmadığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Teknik Yalçın'la da bazı sorunlar yaşadığı da belirtildi. Başarılı çalıştırıcı kalan 8 haftalık periyotta Elneny'ye formayı vermeyecek. Mısırlı orta saha oyuncusunun yeni sezonda da takımda olması beklenmiyor. Arsenal de Elneny'yi kadroda düşünmüyor.

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OZAN KÖKÇÜ'YLE DE İLGİLENİYOR

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon için genç gurbetçi oyuncuları transfer etmek istiyor. Beşiktaş, 'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yle ilgileniyor. Azerbaycan Sabah takımında oynayan 21 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bonservis sorunun çözülmesi durumunda Ozan'ın Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Kasımpaşa da oyuncu ile yakından ilgilenen bir diğer takım. Öte yandan Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün de Arsenal'e transfer olması bekleniyor.

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