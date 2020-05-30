30 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kartal yoğun mesaide

Kartal yoğun mesaide
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Beşıktaş, liglerin başlama tarihi yaklaşırken çalışmalarına doludizgin devam ediyor. Dün çift idmanla hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar önce salonda ardından sahada çalıştı.

Beşıktaş, liglerin başlama tarihi yaklaşırken çalışmalarına doludizgin devam ediyor. Dün çift idmanla hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar önce salonda ardından sahada çalıştı. Takıma kuvvet çalışmaları yaptıran teknik patron , saha idmanında ise taktik denemeler ve şut antrenmanı yaptırdı.
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